Разность между наибольшим и наименьшим значениями функции [latex]x^3-9x^2+15x+1[/latex] на отрезке [-1;5] равна:..... в ОТВЕТЕ 32 НАПИШИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА,РЕШЕНИЕ. СПАСИБО!   

Гость: Гость:

у= х³ - 9х² + 15х + 1 у ' = 3x² - 18x + 15 у '(x) = 0 3x² - 18x + 15 = 0 k= -9 D₁ = k² - ac = 81-45 = 36 x= (-k ± √D)/a= (9±6)/3 x₁= 5 x₂=1 теперь просто подставлять точки условия (-1 и 5) и полученные значения, удовлетворяющие условию, в функцию x=-1, у= -1-9-15+1= -24 х=1, у=1-9+15+1=8 х=5, у= 125-225+75+1=-24 х=8 - наибольшее х=-24 - наименьшее 8-(-24)=8+24=32 ответ: 32