кроссворд на тему население африка
Українська література
кроссворд на тему население африка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
южная точка-иголный финикийское afar переводится как...-...пыль чья родина-человек кто начал заселять Африку в 15-16 веках-европейцы самое жаркое место в африке-даллол крупнейшая пустыня-калахари ядовитая змея-мамба название острова при африке-мадагаскар... и в том же духе, я думаю, что ты сам(а) расположишь слова, без картинки)
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