Поставь глаголы в форму 2-го лица единственного и множественного числа будущего времени и в форму множественного числа прошедшего времени.Бросить, увидеть, задержаться,примерить, измучиться, разглядеть.Плиииз..умоляю.....!!!!!...

Русский язык

Поставь глаголы в форму 2-го лица единственного и множественного числа будущего времени и в форму множественного числа прошедшего времени.Бросить, увидеть, задержаться,примерить, измучиться, разглядеть.Плиииз..умоляю.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость