Поставь глаголы в форму 2-го лица единственного и множественного числа будущего времени и в форму множественного числа прошедшего времени.Бросить, увидеть, задержаться,примерить, измучиться, разглядеть.Плиииз..умоляю.....!!!!!...
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Поставь глаголы в форму 2-го лица единственного и множественного числа будущего времени и в форму множественного числа прошедшего времени.Бросить, увидеть, задержаться,примерить, измучиться, разглядеть.Плиииз..умоляю.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
бросишь - бросите,увидишь- увидите,задержишься - задержитесь,применишь-примените,измучиешься-измучиетесь,разглядишь-разглядите.
Гость:
2л.,ед. и мн.ч.,пр.вр.: Бросил,бросили; увидел,увидели; задержался, задержались; примерил, примерили; измучился, измучились; разглядел, разглядели. мн.ч.,буд.вр.: бросишь, бросите; увидишь,увидите; задержишьс,задержитесь;примеришь,примерите; измучишься,измучитесь; разглядишь,разглядите.
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