ребят помогите пожалуйста срочно надо!!!!!!)катет прямоугольного треугольника равен 30см,а косинус прилежащего острого угла равен 15/17.наидите другие стороны этого треугольника)
Геометрия
ребят помогите пожалуйста срочно надо!!!!!!)катет прямоугольного треугольника равен 30см,а косинус прилежащего острого угла равен 15/17.наидите другие стороны этого треугольника)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
косинус - это прилежащий катет к гипотенузе. 15/17 = 30/? = > гипотенуза равна 17*2 = 34(т.к. 15*2 = 30) и по т. пифагора найдем остальные стороны: 34^2-30^2=1156-900=256 = 16. ответ: 30, 34, 16 - стороны треугольника.
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