Молоко содержит 6% сливок. Сколько потребуется молока, чтобы получить 12,6 кг сливок? ______ Бригада за смену изготовила 48 деталей при норме 40 деталей. На сколько процентов бригада перевыполнила план? ______ Отрезок увеличили...

Математика

Молоко содержит 6% сливок. Сколько потребуется молока, чтобы получить 12,6 кг сливок? ______ Бригада за смену изготовила 48 деталей при норме 40 деталей. На сколько процентов бригада перевыполнила план? ______ Отрезок увеличили на 25%. На сколько процентов надо уменьшить новый отрезок, чтобы получить первоначальный?

Автор: Гость