Молоко содержит 6% сливок. Сколько потребуется молока, чтобы получить 12,6 кг сливок? ______ Бригада за смену изготовила 48 деталей при норме 40 деталей. На сколько процентов бригада перевыполнила план? ______ Отрезок увеличили...
Математика
Молоко содержит 6% сливок. Сколько потребуется молока, чтобы получить 12,6 кг сливок? ______ Бригада за смену изготовила 48 деталей при норме 40 деталей. На сколько процентов бригада перевыполнила план? ______ Отрезок увеличили на 25%. На сколько процентов надо уменьшить новый отрезок, чтобы получить первоначальный?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 12,6кг сливок ------------------6% хкг молоко -------------------100% х=12,6*100:6=210кг потребуется молока 2. 48дет---------------------х% 40дет----------------------100% х=48*100:40= 120% 120%-100%=на 20% перевыполнила.
Гость:
2) 40 дет - 100% 48 дет - х% х= 48*100/40= 120% 120%-100%=на 20% 3) пусть отрезок был равен х см, стал 1,25х тогда 1.25х - 100% х-у% тогда у% = 100х : 1,25х = 80% 100%-80% = на 20 %
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите!!! Найди методом перебора множество пар (m, n) натуральных чисел , удовлетворяющих равенству: 5-n=1 ...
Геометрия
ребят помогите пожалуйста срочно надо!!!!!!)катет прямоугольного треугольника равен 30см,а косинус прилежащего острого угла равен 15/17.наидите дру...
Русский язык
Поставь глаголы в форму 2-го лица единственного и множественного числа будущего времени и в форму множественного числа прошедшего времени.Бросить,...