за книгу и тетрадь заплатили 27 руб. цена тетради составила 1/9 стоимость всей покупки. сколько стоила книга ? (напишите пожалуйста полное решение)

Математика

за книгу и тетрадь заплатили 27 руб. цена тетради составила 1/9 стоимость всей покупки. сколько стоила книга ? (напишите пожалуйста полное решение)

Автор: Гость