за книгу и тетрадь заплатили 27 руб. цена тетради составила 1/9 стоимость всей покупки. сколько стоила книга ? (напишите пожалуйста полное решение)
Математика
за книгу и тетрадь заплатили 27 руб. цена тетради составила 1/9 стоимость всей покупки. сколько стоила книга ? (напишите пожалуйста полное решение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1/9 от 27= 3 рубля - цена тетради 2) 27-3=24 рубля - цена книг Ответ:24 рубля
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