геометрическая прогрессия а1=18 d=-2 найти сумму первых 25 чисел
Алгебра
геометрическая прогрессия а1=18 d=-2 найти сумму первых 25 чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а это точно геометрическая прогрессия? ведь d это арифметическая прогрессия,если это арифметическая,то решается так S25=(2a1+d(n-1))/2*n S25=(2*18-2(25-1))/2*25=-150
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