Хорда окружности равна 6 и стягивает дугу в 60 градусов. Найдите длину дуги и площадь соответствующего сектора.
Геометрия
Хорда окружности равна 6 и стягивает дугу в 60 градусов. Найдите длину дуги и площадь соответствующего сектора.
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