Хорда окружности равна 6 и стягивает дугу в 60 градусов. Найдите длину дуги и площадь соответствующего сектора.

Геометрия

Хорда окружности равна 6 и стягивает дугу в 60 градусов. Найдите длину дуги и площадь соответствующего сектора.

Автор: Гость