СРОЧНО!!!!! 2 пешехода вышли одновременно в противоположных направлениях. Через 0,8 ч S между ними стало 6,8 км. V одного пешехода была в 1,5 раза больше V другого.Найдите скорость каждого пешехода

Математика
СРОЧНО!!!!! 2 пешехода вышли одновременно в противоположных направлениях. Через 0,8 ч S между ними стало 6,8 км. V одного пешехода была в 1,5 раза больше V другого.Найдите скорость каждого пешехода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х км/ч скорость I пешехода, тогда скорость II будет 1,5 х км/ч. каждый из них прошел 0,8 часа.  зная это составим и решим уравнение : 1,5х*0,8-х*0,8=6,8 0,8(1,5х-х)=6,8 1,5х-х= 8,5 0,5х=8,5 Х=17 км/ч   Скорость первого пешехода 17 км/ч, а второго 1,5*17=25,5км/ч
Гость:
пусть х---------- скорость первого пешехода  тогда 1,5х------------- скорость второго пешехода (х +1,5х)*0,8=6,8  2,5х=6,8:0,8 2,5х=8,5  х=8,5:2,5  х= 3,4 км/ч--------- скорость первого пешехода 3,4*1,5=5,1 км/ч---- скорость второго пешехода.
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