СРОЧНО!!!!! 2 пешехода вышли одновременно в противоположных направлениях. Через 0,8 ч S между ними стало 6,8 км. V одного пешехода была в 1,5 раза больше V другого.Найдите скорость каждого пешехода

Математика

СРОЧНО!!!!! 2 пешехода вышли одновременно в противоположных направлениях. Через 0,8 ч S между ними стало 6,8 км. V одного пешехода была в 1,5 раза больше V другого.Найдите скорость каждого пешехода

Автор: Гость