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"Известно,что, чем многочисленнее и сильнее средний класс в обществе, тем более стабильно все общество. Напишите аргументы,подтверждающие это положение" я с этим соглас(на/ен) и обьяснить это можно так, вель уровень высших и низших социальных классов (богатых и бедных )постоянно колебллется изменяется. Т.к Растёт кол-во богатых и нищих,а средний класс остаётся неизменем и занимает большое кол-во процентов от общей массы общества,это и является показателем стабильности общества