Диаметр окружности 6см.Какова длина радиуса окружности
Математика
Диаметр окружности 6см.Какова длина радиуса окружности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
радиус окружности= половине диаметра 6/2=3 см
Гость:
3 см, так как радиус половина диаметра 6\3=2
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