Диаметр окружности 6см.Какова длина радиуса окружности

Математика
Диаметр окружности 6см.Какова длина радиуса окружности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
радиус окружности= половине диаметра  6/2=3 см 
Гость:
3 см, так как радиус половина диаметра 6\3=2
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