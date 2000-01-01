в2 района отправлены учебники одинаковыми пачками в 1-200 пачек;а в другой-300 пачек.сколько учебников отправлено в каждый район если в 1 район отправили на 2000 учебников меньше чем во 2.
Математика
в2 района отправлены учебники одинаковыми пачками в 1-200 пачек;а в другой-300 пачек.сколько учебников отправлено в каждый район если в 1 район отправили на 2000 учебников меньше чем во 2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100 пачек это 2000 учебников значит в первый район отправили 4000 учебников а в другой 6000
Гость:
2000:(300-200)= 20 учебников------ в одной пачке 200*20=4000 учебников--------- отправлено в первый район 300*20=6000 учебников--------- отправлено во второй район.
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