в2 района отправлены учебники одинаковыми пачками в 1-200 пачек;а в другой-300 пачек.сколько учебников отправлено в каждый район если в 1 район отправили на 2000 учебников меньше чем во 2.

Математика

в2 района отправлены учебники одинаковыми пачками в 1-200 пачек;а в другой-300 пачек.сколько учебников отправлено в каждый район если в 1 район отправили на 2000 учебников меньше чем во 2.

Автор: Гость