Двое художников за 3 часа раскрашивают 180 чашек, причем первый красит в 7/3 раза быстрее. Сколько чашек в час красит второй?
Алгебра
Двое художников за 3 часа раскрашивают 180 чашек, причем первый красит в 7/3 раза быстрее. Сколько чашек в час красит второй?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180:3=60 чашек красят в час оба художника х-красит в час второй 7/3х-красит в час первый 7/3х+х=60 чашек 10/3х=60 х=60*3/10 х=18 ответ: 18 чашек в час красит второй художник
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