составьте электронные формулы и схемы атомов азота, Азота, Хлора, Кальция, Галлия, Селена
Химия
составьте электронные формулы и схемы атомов азота, Азота, Хлора, Кальция, Галлия, Селена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N = 1s2 2s2 2p3 Cl = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 Ca 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 Se = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4 Ga =1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1
Гость:
кальция: 1S² 2S² 2р⁶ 3S² 3р⁶ 4S² хлора: 1s2 2 s2 2p6 3s2 3p5 азота: 1S² 2S²2р³ галия: 1s2 2 s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1 селена: 1s2 2 s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4
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