Нид хелп. Задание следующее: Найдите ctg2a, если sin2a = 1/корень из 3; Пи/4 меньше a меньше Пи/2

Алгебра

Нид хелп. Задание следующее: Найдите ctg2a, если sin2a = 1/корень из 3; Пи/4 меньше a меньше Пи/2

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