Нид хелп. Задание следующее: Найдите ctg2a, если sin2a = 1/корень из 3; Пи/4 меньше a меньше Пи/2
Алгебра
Нид хелп. Задание следующее: Найдите ctg2a, если sin2a = 1/корень из 3; Пи/4 меньше a меньше Пи/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ctg 2a = cos 2a/sin 2a 1-я четверть : cos положительный. Обозначим корень квадратный sqrt cos 2a = sqrt( 1 - (sin 2a)^2) = sqrt( 1 - (1/3)) = sqrt( 2/3) ctg 2a = sqrt( 2/3)/(1/sqrt(3)) = sqrt (2)
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