морфёмный разбор слова невежей

Русский язык
морфёмный разбор слова невежей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
невеж - корень;основа слова; ей - окончание.
Гость:
Если слово образовано словом невежа, значит: Корень-невеж Окончание-ей Основа-невеж
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