добери до поданих висловів прислівники-синоніми опинитися просто неба, намокнути до останньої нитки, кинутися з усіх ніг, не мати кінця-краю, йти, як не своїми ногами, спати без задніх ніг, жити на широку ногу

Қазақ тiлi

добери до поданих висловів прислівники-синоніми опинитися просто неба, намокнути до останньої нитки, кинутися з усіх ніг, не мати кінця-краю, йти, як не своїми ногами, спати без задніх ніг, жити на широку ногу

Автор: Гость