добери до поданих висловів прислівники-синоніми опинитися просто неба, намокнути до останньої нитки, кинутися з усіх ніг, не мати кінця-краю, йти, як не своїми ногами, спати без задніх ніг, жити на широку ногу
Қазақ тiлi
добери до поданих висловів прислівники-синоніми опинитися просто неба, намокнути до останньої нитки, кинутися з усіх ніг, не мати кінця-краю, йти, як не своїми ногами, спати без задніх ніг, жити на широку ногу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
намокнути до останьої нитки-Зовсім, повністю кинутися з усіх ніг- швидко жити на широку ногу- багато немати кінця краю-безмежно ,нескінченно йти як не своїми ногами-невпевнено, стомлено, повільно спати без задніх ніг-нечутливо
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