вычислите объем оксида углерода (IV) (при н.у.), который может быть поглощен гидроксидом кальция, массой 80 г, содержащим 0,08 массовой доли примесей.
Химия
вычислите объем оксида углерода (IV) (при н.у.), который может быть поглощен гидроксидом кальция, массой 80 г, содержащим 0,08 массовой доли примесей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m пор(Ca(OH)2)=80г w прим(Ca(OH)2)=8% V(CO2)-? Vm=22.4 л/моль Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H20 1)m ч.в-ва(Ca(OH)2)=m пор x (1-w прим)=80 x 0.92=73.6 г 2)n(Ca(OH)2)=m/M=73.6/74=0.99 моль 3)n(Ca(OH)2)=n(CO2)=0.99 моль(по пропорции) 4)V(CO2)=n x Vm=0.99 x 22.4=22.176 л Ответ:22.176 л
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