СОЧИНЕНИЕ "ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ОБРАЩЕНИЯ"

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Обращение - это слово или сочетание слов, называющее того, к кому обращаются с речью. В устной речи основная цель обращений - привлечь внимание собеседника, назвать его. Именно при помощи обращений человек узнаёт, что обращаются именно к нему. Конечно, можно обойтись и без обращений, наприпер, тронуть человека за руку. Но мы не можем поступить так в формальной обстановке. Такая форма обращения характерна для общения с более близкими людьми(например, с друзьями). Сы живем в обществе, а значит есть определенные правила приличия и этикета. Именно поэтому обращения так необходимы нам в нашей жизни.