Цена майки была 500 руб. После понижения, цена стала равна 325 руб. на сколько процентов была понижена цена? Срочно!!!
Алгебра
Цена майки была 500 руб. После понижения, цена стала равна 325 руб. на сколько процентов была понижена цена? Срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500-325=175р (скидка) 500р.-100% 175р.-х% х=(175*100)/500= 35(%) Ответ:на 35%.
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