две соединенные последовательно проволки одинаковой длины и одинакового диаметра подключает к электрической сети . первая проволка изготовлена из меди, а вторая из нихрома во сколько раз будут различатькол. теплоты выделящиеся ...

Физика
две соединенные последовательно проволки одинаковой длины и одинакового диаметра подключает к электрической сети . первая проволка изготовлена из меди, а вторая из нихрома во сколько раз будут различатькол. теплоты выделящиеся в этих проволках за одно и тоже время
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Электрическое сопротивление: R=pl/S R1(медь)=1.7*10^-8(удельное сопротивление меди)*l/S R2(медь)=110*10^-8(удельное сопротивление нихрома)*l/S Q=I^2*R*t Q1=I^2*R1*t=I^2*1.7*10^-8*l*t/S Q2=I^2*100*10^-8*l*t/S Q2/Q1=(t, l, S, I^2, 10^-8 сокращаются, остается:)110/1.7=64.7. Ответ: В нихромовой проволоке теплоты выделится в 64.7 раз больше.
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