две соединенные последовательно проволки одинаковой длины и одинакового диаметра подключает к электрической сети . первая проволка изготовлена из меди, а вторая из нихрома во сколько раз будут различатькол. теплоты выделящиеся ...
Физика
две соединенные последовательно проволки одинаковой длины и одинакового диаметра подключает к электрической сети . первая проволка изготовлена из меди, а вторая из нихрома во сколько раз будут различатькол. теплоты выделящиеся в этих проволках за одно и тоже время
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Электрическое сопротивление: R=pl/S R1(медь)=1.7*10^-8(удельное сопротивление меди)*l/S R2(медь)=110*10^-8(удельное сопротивление нихрома)*l/S Q=I^2*R*t Q1=I^2*R1*t=I^2*1.7*10^-8*l*t/S Q2=I^2*100*10^-8*l*t/S Q2/Q1=(t, l, S, I^2, 10^-8 сокращаются, остается:)110/1.7=64.7. Ответ: В нихромовой проволоке теплоты выделится в 64.7 раз больше.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Цена майки была 500 руб. После понижения, цена стала равна 325 руб. на сколько процентов была понижена цена? Срочно!!!
Химия
вычислите объем оксида углерода (IV) (при н.у.), который может быть поглощен гидроксидом кальция, массой 80 г, содержащим 0,08 массовой доли примесей.