две соединенные последовательно проволки одинаковой длины и одинакового диаметра подключает к электрической сети . первая проволка изготовлена из меди, а вторая из нихрома во сколько раз будут различатькол. теплоты выделящиеся ...

Физика

две соединенные последовательно проволки одинаковой длины и одинакового диаметра подключает к электрической сети . первая проволка изготовлена из меди, а вторая из нихрома во сколько раз будут различатькол. теплоты выделящиеся в этих проволках за одно и тоже время

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