Рассмотрим точку Р внутри треугольника АВС и приведем через нее три отрезка, параллельных соответствующим сторонам треугольника. Пусть S1, S2, S3 – площади треугольников, возникающих при разбиении исходного треугольника этими о...

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Я не смог нормально картинку нарисовать, пришлось вставить pdf файл. Если сложить все площади S1 + S2 + S3, то будут два раза учтены площади тех треугольников, которые являются пересечением любой пары из трех заданых. Каждый из них подобен исходному большому треугольнику, да и всем трем заданным. Рассмотрим пару таких треугольников - один с площадью S1, а другой - "дважды учтенный", площадью S11, вершина этого треугольника - в точке Р, а основание является частью стороны, параллельной прямой, отсекающей треугольник S1 (пусть это АВ). Высота h11 + h1 = h (высота, проведенная к этой самой стороне АВ в исходном треугольнике АВС). Площадь АВС обозначим S. ОТНОШЕНИЕ ВЫСОТ РАВНО ОТНОШЕНИЮ КОРНЕЙ ИЗ ПЛОЩАДЕЙ ПОДОБНЫХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Это - главное заклинание задачи :))) Имеем (h11 + h1)/h1 = корень(S/S1); h11/h1 = (корень(S) - корень(S1))/корень(S1); S11 = S1*((корень(S) - корень(S1))/корень(S1))^2 = (корень(S) - корень(S1))^2; Аналогично выражаются площади двух других "дважды учтенных" треугольников. Окончательно S = S1 +S2 +S3 - (корень(S) - корень(S1))^2-(корень(S) - корень(S2))^2-(корень(S) - корень(S3))^2; возводя в квадрат и приводя подобные, получаем S = (корень(S1)+ корень(S2) + корень(S3))^2/4