Рассмотрим точку Р внутри треугольника АВС и приведем через нее три отрезка, параллельных соответствующим сторонам треугольника. Пусть S1, S2, S3 – площади треугольников, возникающих при разбиении исходного треугольника этими о...

Геометрия
Рассмотрим точку Р внутри треугольника АВС и приведем через нее три отрезка, параллельных соответствующим сторонам треугольника. Пусть S1, S2, S3 – площади треугольников, возникающих при разбиении исходного треугольника этими отрезками. Найдите площадь треугольника АВС.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не смог нормально картинку нарисовать, пришлось вставить pdf файл. Если сложить все площади S1 + S2 + S3, то будут два раза учтены площади тех треугольников, которые являются пересечением любой пары из трех заданых. Каждый из них подобен исходному большому треугольнику, да и всем трем заданным. Рассмотрим пару таких треугольников - один с площадью S1, а другой - "дважды учтенный", площадью S11, вершина этого треугольника - в точке Р, а основание является частью стороны, параллельной прямой, отсекающей треугольник S1 (пусть это АВ). Высота h11 + h1 = h (высота, проведенная к этой самой стороне АВ в исходном треугольнике АВС). Площадь АВС обозначим S. ОТНОШЕНИЕ ВЫСОТ РАВНО ОТНОШЕНИЮ КОРНЕЙ ИЗ ПЛОЩАДЕЙ ПОДОБНЫХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Это - главное заклинание задачи :))) Имеем  (h11 + h1)/h1 = корень(S/S1); h11/h1 = (корень(S) - корень(S1))/корень(S1); S11 = S1*((корень(S) - корень(S1))/корень(S1))^2 = (корень(S) - корень(S1))^2; Аналогично выражаются площади двух других "дважды учтенных" треугольников. Окончательно S = S1 +S2 +S3 - (корень(S) - корень(S1))^2-(корень(S) - корень(S2))^2-(корень(S) - корень(S3))^2; возводя в квадрат и приводя подобные, получаем S = (корень(S1)+ корень(S2) + корень(S3))^2/4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найдите апофему правильной треугольной пирамиды,если сторона основания равна 6 см , а боковое ребро наклонено к плоскости основания под углом 60 гр...
Ответить
Математика
составить задачу интересную на площадь круга
Ответить
Физика
две соединенные последовательно проволки одинаковой длины и одинакового диаметра подключает к электрической сети . первая проволка изготовлена из м...
Ответить
Русский язык
СОЧИНЕНИЕ "ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ОБРАЩЕНИЯ"
Ответить
Алгебра
Цена майки была 500 руб. После понижения, цена стала равна 325 руб.  на сколько процентов была понижена цена? Срочно!!! 
Ответить