Найдите апофему правильной треугольной пирамиды,если сторона основания равна 6 см , а боковое ребро наклонено к плоскости основания под углом 60 грдусов.

Геометрия
Найдите апофему правильной треугольной пирамиды,если сторона основания равна 6 см , а боковое ребро наклонено к плоскости основания под углом 60 грдусов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём высоту основания h=6 х Sin60=3 х кв. кор. из 3. Найдём высоту пирамиды H=R x tg60 = 2/3h x кв. кор из 3, H=6 Апофему находим по теореме Пифагора, её квадрат равен H2 + r2 = 36 + (1/3h)2 = 36+3=39. Апофема равна кв. кор. из 39 т.к в основании правильный треугольник, то его центр - точка пересечения медиан,  а в правильном треугольнике они являются высотами, она делит их в отношении 2:1 начиная от вершины и R=2/3h, a r=1/3h, R, r - радиусы описанной и вписанной окружностей.
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