на самостоятельную работу по математике ушло 2/5 часа. сколько времени ученики затратили на выполнение заданий, а сколько на самопроверку, если на проверкуушло на 4/15 часа меньше, чем на выполнение задания?

Математика

на самостоятельную работу по математике ушло 2/5 часа. сколько времени ученики затратили на выполнение заданий, а сколько на самопроверку, если на проверкуушло на 4/15 часа меньше, чем на выполнение задания?

Автор: Гость