на самостоятельную работу по математике ушло 2/5 часа. сколько времени ученики затратили на выполнение заданий, а сколько на самопроверку, если на проверкуушло на 4/15 часа меньше, чем на выполнение задания?
Математика
на самостоятельную работу по математике ушло 2/5 часа. сколько времени ученики затратили на выполнение заданий, а сколько на самопроверку, если на проверкуушло на 4/15 часа меньше, чем на выполнение задания?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x(ч) - кол-во времени, затраченного на проверку, тогда x+4/15(ч) - кол-во времени, затраченного на выполнение. Составим ур-ние и решим его. x+x+4/15=2/5 2x=2/5-4/15 2x=2/15 x=1/15 Значит x+4/15=1/15+4/15=5/15=1/3(ч) или 20 мин
Гость:
2/5ч=24 мин 4/15ч=16мин х-на решение х-16- на самопроверку х+х-16 =24 х+х=24+16 2х=40 х=40/2 х=20 20мин- на решение 20-16=4мин- на самопроверку
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