Помогите придумать сказку о глаголе

Гость: Гость:

лучше возьми не существительное, а прилагательное. все то же самое, только с прилагательным и получится вот что: ...но однажды прилагательное попало в беду - оно потеряло свой суффикс и приставку и затосковало. Узнав об этом, добрый глагол решил прийти на помощь. Он славился среди других частей речи тем, что мог делать сразу несколько действие одновременно, поэтому разыскать потерянные морфемы прилагательного ему не составило труда. Обрадовалось тогда прилагательное и пожалело, что они с глаголом были врагами. И решили они тогда больше не враждовать, а жить дружно вместе и объединиться. И получилось тогда причастие(как известно, причастие имеет признаки глагола и прилагательного, и обозначает признак действия, то бишь 2 в 1))) ну тип того