Пассажирский поезд прошёл путь от одной станции до другой со скоростью 67км/ч.В начале он шёл 4 часа со скоростью 59,5 км/ч а затем увеличил скорость и прибыл на вторую станцию через 3 часа.Найдите скорость поезда на втором уча...

Математика

Пассажирский поезд прошёл путь от одной станции до другой со скоростью 67км/ч.В начале он шёл 4 часа со скоростью 59,5 км/ч а затем увеличил скорость и прибыл на вторую станцию через 3 часа.Найдите скорость поезда на втором участке пути.

Автор: Гость