Пассажирский поезд прошёл путь от одной станции до другой со скоростью 67км/ч.В начале он шёл 4 часа со скоростью 59,5 км/ч а затем увеличил скорость и прибыл на вторую станцию через 3 часа.Найдите скорость поезда на втором уча...
Математика
Пассажирский поезд прошёл путь от одной станции до другой со скоростью 67км/ч.В начале он шёл 4 часа со скоростью 59,5 км/ч а затем увеличил скорость и прибыл на вторую станцию через 3 часа.Найдите скорость поезда на втором участке пути.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+4=7ч-----------------время в пути. 67*7=469км------------расстояние между станциями 59,5*4=238км----------растояние прошёл поезд за 4часа 469-238=231км--------расстояние прошёл поезд за 3 часа 231:3=77км/ч---------скорость поезда на втором участке пути.
Гость:
1) 4 + 3 =7 часов время 2) 67 х 7 = 469 км расстояние между станциями 3) 59,5 х 4 = 238 км за 4 часа 4) 469 - 238 = 231 км за 3 часа 5) 231 : 3 = 77 км/ч увеличенная скорость на 2 участке пути
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