помогите разобрать слова МУРАВЬИ, ВОРОБЬИ по буквам и звукам. спасибо)))
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помогите разобрать слова МУРАВЬИ, ВОРОБЬИ по буквам и звукам. спасибо)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Муравьи-2слога, 7 букв,6 звуков. м-[м]-согл., зв., пар.,тв. у-[у]-гл.,безуд., р-[р]-согл.,зв.,непарн.,тв., а-[а]-гл.,безуд., в-[в`]-согл.,мягк.,непарн.,зв., ь/ и-[и]-гл.,ударн. Воробьи-2слога.,7 букв.,6 звуков. в-[в]-согл.,тв.,непарн.,зв., о-[а]-гл.,бузуд., р-[р]-согл.,тв.,непарн.,зв., о-[а]-гл.,безуд., б-[б`]-согл.,мягк.,парн.,зв., ь/ и-[и]-гл.,ударн.
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