из объявления курсов немецкого языка: "стоимость обучения в группе до 6 человек составляет 300рублей с человека, в группе от семи до десяти человек - на 30% дешевле, а свыше девяти - на 40% дешевле".Определите, сколько рублей з...

Алгебра

из объявления курсов немецкого языка: "стоимость обучения в группе до 6 человек составляет 300рублей с человека, в группе от семи до десяти человек - на 30% дешевле, а свыше девяти - на 40% дешевле".Определите, сколько рублей заплатит за месяц группа из восьми друзей, решивших заниматься вместе.

Автор: Гость