из объявления курсов немецкого языка: "стоимость обучения в группе до 6 человек составляет 300рублей с человека, в группе от семи до десяти человек - на 30% дешевле, а свыше девяти - на 40% дешевле".Определите, сколько рублей з...
Алгебра
из объявления курсов немецкого языка: "стоимость обучения в группе до 6 человек составляет 300рублей с человека, в группе от семи до десяти человек - на 30% дешевле, а свыше девяти - на 40% дешевле".Определите, сколько рублей заплатит за месяц группа из восьми друзей, решивших заниматься вместе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300 - 100% х - 30% 300·30÷100=90(руб) скидка 300-90=210(руб) стоимость от семи до десяти человек 210·8=1680(руб) заплатит группа из 8 человек
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