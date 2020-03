Сформировать массив У из 16 членов,где элементы массива вычисляются по формуле: у=х*2+3, а х=5;5.2;5.4;...8. 

Гость: Гость:

Решает данную задачу и выводит ответ Program d1; var U: array[1..16] of Real; X: array[1..16] of Real; i,z:integer; begin X[1]:=5; for i:=2 to 16 do begin X[i]:=X[i-1]+0.2; end; for i:=2 to 16 do begin U[i]:=X[i]*2+3; Write(U[i],' | ') end; end.