Сформировать массив У из 16 членов,где элементы массива вычисляются по формуле: у=х*2+3, а х=5;5.2;5.4;...8.

Экономика

Сформировать массив У из 16 членов,где элементы массива вычисляются по формуле: у=х*2+3, а х=5;5.2;5.4;...8.

Автор: Гость