Сформировать массив У из 16 членов,где элементы массива вычисляются по формуле: у=х*2+3, а х=5;5.2;5.4;...8.
Экономика
Сформировать массив У из 16 членов,где элементы массива вычисляются по формуле: у=х*2+3, а х=5;5.2;5.4;...8.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решает данную задачу и выводит ответ Program d1; var U: array[1..16] of Real; X: array[1..16] of Real; i,z:integer; begin X[1]:=5; for i:=2 to 16 do begin X[i]:=X[i-1]+0.2; end; for i:=2 to 16 do begin U[i]:=X[i]*2+3; Write(U[i],' | ') end; end.
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