Укажите предложения с обособленным согласованным определением: 1)Жухрай, матрос, с нами не разговаривал. 2) Утомленный дневным переходом, Семенов заснул скоро. 3) Часы, шипя, двенадцать раз пробили в соседнем доме. Заранее спас...
Русский язык
Укажите предложения с обособленным согласованным определением: 1)Жухрай, матрос, с нами не разговаривал. 2) Утомленный дневным переходом, Семенов заснул скоро. 3) Часы, шипя, двенадцать раз пробили в соседнем доме. Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) Утомленный дневным переходом, Семенов заснул скоро.
Гость:
Утомленный дневным переходом(обособл. согл.опред),Семенов заснул скоро.
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