Укажите предложения с обособленным согласованным определением: 1)Жухрай, матрос, с нами не разговаривал. 2) Утомленный дневным переходом, Семенов заснул скоро. 3) Часы, шипя, двенадцать раз пробили в соседнем доме. Заранее спас...

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Укажите предложения с обособленным согласованным определением: 1)Жухрай, матрос, с нами не разговаривал. 2) Утомленный дневным переходом, Семенов заснул скоро. 3) Часы, шипя, двенадцать раз пробили в соседнем доме. Заранее спасибо!

Автор: Гость