почему в пределах степной зоны необходимо проводить снегозадержание каким образом оно осуществляется

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Снегозадержание осуществляют образованием снежных валов; с помощью стерни и оставленных стеблей возделываемых в поле растений; специально высеваемыми кулисными растениями; искусственными преградами.В качестве искусственных преград используют щиты, хворост, снопы из соломы и камыша, ветки деревьев и т. п., (например, там где я живу, сажают лесополосы). они задерживают снег и почва(например на полях)не промерзает,сохраняются озимые культуры,так же почва насыщается влагой когда снег тает. так же из-за того что почва не промерзает , талые воды быстро впитывается.