Запишите молекулярные и ионные уравнения практически осуществимых реакций, протекающих между-А) магнием и соляной кислоты Б) оксидом бария и азотной кислоты В) медью и фосфорной кислотой Г)нитратом калия и серной кислоты Д) окс...
Химия
Запишите молекулярные и ионные уравнения практически осуществимых реакций, протекающих между-А) магнием и соляной кислоты Б) оксидом бария и азотной кислоты В) медью и фосфорной кислотой Г)нитратом калия и серной кислоты Д) оксидом лития и бромоводородной кислотой Е) гидроксид железа и азотной кислотой Ж) сульфидом натрия и соляной кислотой:*:*:*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) Mg+2HCl=MgCl2+H2(стрелочка вверх) Mg2+ + 2H+ +2Cl- ---> Mg2+ +2Cl- + H2(стрелочка вверх) б) BaO+2HNO3=Ba(NO3)2+H2O BaO + 2H+ +2NO3- ---> Ba2+ 2NO3- +H2O в)Cu+H2PO4=CuPO4+H2(вверх) Cu2+ + 2H+ + PO4 2- ----> Cu2+ =H2(верх) г) KNO3+H2SO4=KSO4+2HNO3 K+ + NO3- + 2H+ +SO42- -----> K+ +SO4- + 2H+ + NO32- + NO3- ---->
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