Запишите молекулярные и ионные уравнения практически осуществимых реакций, протекающих между-А) магнием и соляной кислоты Б) оксидом бария и азотной кислоты В) медью и фосфорной кислотой Г)нитратом калия и серной кислоты Д) окс...

Химия
Запишите молекулярные и ионные уравнения практически осуществимых реакций, протекающих между-А) магнием и соляной кислоты Б) оксидом бария и азотной кислоты В) медью и фосфорной кислотой Г)нитратом калия и серной кислоты Д) оксидом лития и бромоводородной кислотой Е) гидроксид железа и азотной кислотой Ж) сульфидом натрия и соляной кислотой:*:*:*
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) Mg+2HCl=MgCl2+H2(стрелочка вверх)     Mg2+  +  2H+   +2Cl-  ---> Mg2+   +2Cl-   +  H2(стрелочка вверх)   б) BaO+2HNO3=Ba(NO3)2+H2O     BaO  +  2H+  +2NO3-  --->  Ba2+  2NO3-   +H2O     в)Cu+H2PO4=CuPO4+H2(вверх)    Cu2+    +   2H+    +  PO4 2-  ---->  Cu2+   =H2(верх)   г) KNO3+H2SO4=KSO4+2HNO3    K+  +    NO3-   +   2H+    +SO42-   ----->  K+   +SO4-    +   2H+ +   NO32-  +   NO3-    ----> 
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