Запишите молекулярные и ионные уравнения практически осуществимых реакций, протекающих между-А) магнием и соляной кислоты Б) оксидом бария и азотной кислоты В) медью и фосфорной кислотой Г)нитратом калия и серной кислоты Д) окс...

Химия

Запишите молекулярные и ионные уравнения практически осуществимых реакций, протекающих между-А) магнием и соляной кислоты Б) оксидом бария и азотной кислоты В) медью и фосфорной кислотой Г)нитратом калия и серной кислоты Д) оксидом лития и бромоводородной кислотой Е) гидроксид железа и азотной кислотой Ж) сульфидом натрия и соляной кислотой:*:*:*

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