расстояние от турбазы до станции равно 18 км.чтобы попасть на поезд туристы должны были пройти это расстояние с определенной скоростью.однако половину пути они шли со скоростью на 1 км\ч меньше намеченной,а вторую половину пут...
Алгебра
расстояние от турбазы до станции равно 18 км.чтобы попасть на поезд туристы должны были пройти это расстояние с определенной скоростью.однако половину пути они шли со скоростью на 1 км\ч меньше намеченной,а вторую половину пути-со скорсотью на 1 км\ч больше намеченной.Успеют ли туристы попасть на поезд? с решеним можно пожалуйста,очень надо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
да, успеют. решение: например: туристы должны пройти этот путь за 2 часа: 1)18:2=9(км/ч)-нужная скорость. 2)9-1=8(км/ч)- 1 часть пути. 3)9+1=10(км/ч)- 2 часть пути. 4)(8*1)+(10*1)=18(км)-за 2 часа. 18=18 Ответ:успеют.
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