расстояние от турбазы до станции равно 18 км.чтобы попасть на поезд туристы должны были пройти это расстояние с определенной скоростью.однако половину пути они шли со скоростью на 1 км\ч меньше намеченной,а вторую половину пут...

Алгебра

расстояние от турбазы до станции равно 18 км.чтобы попасть на поезд туристы должны были пройти это расстояние с определенной скоростью.однако половину пути они шли со скоростью на 1 км\ч меньше намеченной,а вторую половину пути-со скорсотью на 1 км\ч больше намеченной.Успеют ли туристы попасть на поезд? с решеним можно пожалуйста,очень надо!

Автор: Гость