построй два пересекающихся лучв ДЕ и АМ.построй луч ОЕ ,который пересекает луч ДЕ и не пересекает АМ.
Математика
построй два пересекающихся лучв ДЕ и АМ.построй луч ОЕ ,который пересекает луч ДЕ и не пересекает АМ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё просто.Рисуешь два пересекающихся луча ДЕ и АМ. Потом третий ОЕ так, что бы он был паралелен лучу АМ.
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