запиши основную мысль стихотворения. "Единство, - возвестил оракул наших дней,- Быть может спаяно железом лишь и кровью..." Но мы попробуем спаять его любовью.- А там, увидим что прочней...
География
запиши основную мысль стихотворения. "Единство, - возвестил оракул наших дней,- Быть может спаяно железом лишь и кровью..." Но мы попробуем спаять его любовью.- А там, увидим что прочней...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну тут автор хочет сказать любовь всего сильней ведь любовь объединяет людей посильнее всякого там железа и крови , и на мой взгляд железом и кровью людей нельзя объединить так как насилие - это проявление слабости )
Гость:
В данном стихотворении автор даёт пояснение слова единство - обьясння что скрепить его можно лиш любовью
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
найти площадь треугольника, одна из сторон которого равна 28 см, а медианы, проведенные к двум другим сторонам 39 и 41 см.
Математика
построй два пересекающихся лучв ДЕ и АМ.построй луч ОЕ ,который пересекает луч ДЕ и не пересекает АМ.
Английский язык
Химия
Запишите молекулярные и ионные уравнения практически осуществимых реакций, протекающих между-А) магнием и соляной кислоты Б) оксидом бария и азотно...