сумма двух натуральных чисел 596. Одно из них оканчивается цифрой 2. Если эту цифру зачеркнуть, то получится второе число. Найдите эти числа

Математика
сумма двух натуральных чисел 596. Одно из них оканчивается цифрой 2. Если эту цифру зачеркнуть, то получится второе число. Найдите эти числа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть первое число равно АВ2, а второе АВ, тогда 100А+10В+2+10А+В=596 => 10A+B=54 => A=5 B=4 Искомые числа 542 и 54
Гость:
596=542+54, от 542 зачеркнем 2 и получим 54
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