в одной бочке в два раза бльшеводы чем в другой .если из первой бочки вылить 78 л воды а во вторую добавить 42 л то воды в бочках станет поровну. сколько воды в каждой бочке
Математика
в одной бочке в два раза бльшеводы чем в другой .если из первой бочки вылить 78 л воды а во вторую добавить 42 л то воды в бочках станет поровну. сколько воды в каждой бочке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если вторая бочка-------х л------х+42 первая бочка-------2*х------2х-78 получается 2х-78=х+42 2х-х=42+78 х=120 л--------воды во втором бочке 2*10=240л-------воды в первом бочке.
Гость:
Пусть х(л) - было во 2 бочке,тогда 2х(л) - было в 1 2х-78 - стало в 1 бочке х+42 - стало во 2 2х-78=х+42 2х-х=42+78 х=120(л) - воды было во 2 бочке 2*120=240(л) Ответ: 240 л воды было в 1 бочке,120 л во 2.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
запиши основную мысль стихотворения. "Единство, - возвестил оракул наших дней,- Быть может спаяно железом лишь и кровью..." Но мы попробуем спаять ...
Геометрия
найти площадь треугольника, одна из сторон которого равна 28 см, а медианы, проведенные к двум другим сторонам 39 и 41 см.
Математика
построй два пересекающихся лучв ДЕ и АМ.построй луч ОЕ ,который пересекает луч ДЕ и не пересекает АМ.
Английский язык