в одной бочке в два раза бльшеводы чем в другой .если из первой бочки вылить 78 л воды а во вторую добавить 42 л то воды в бочках станет поровну. сколько воды в каждой бочке

Математика

в одной бочке в два раза бльшеводы чем в другой .если из первой бочки вылить 78 л воды а во вторую добавить 42 л то воды в бочках станет поровну. сколько воды в каждой бочке

Автор: Гость