последовательность(Аn)-арефметическая прогрессия.найдите сумму шести первых её членов, если А3=2,А4=5,А5=8 заранее большое спасибо.

Алгебра

последовательность(Аn)-арефметическая прогрессия.найдите сумму шести первых её членов, если А3=2,А4=5,А5=8 заранее большое спасибо.

Автор: Гость