последовательность(Аn)-арефметическая прогрессия.найдите сумму шести первых её членов, если А3=2,А4=5,А5=8 заранее большое спасибо.
Алгебра
последовательность(Аn)-арефметическая прогрессия.найдите сумму шести первых её членов, если А3=2,А4=5,А5=8 заранее большое спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]a_n =a_1+d(n-1)[/latex] [latex]S_n = \frac{2a_1+d(n-1)}{2}n[/latex] d = a4-a3 = 3 a1 = a3 -2d = 2-6 = -4 [latex]S_6 = \frac{2a_1+5d}{2}6=\frac{-8+15}{2}6=21[/latex]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
купили 0, 8 кг колбасы и 0,3 кг сыра. за всю покупку заплатили 25,56 рублей. Известно, что 1 кг колбасы дешевле 1 кг сыра, на 4,9 кг. Сколько стоит...
Математика
сумма двух натуральных чисел 596. Одно из них оканчивается цифрой 2. Если эту цифру зачеркнуть, то получится второе число. Найдите эти числа
Математика
в одной бочке в два раза бльшеводы чем в другой .если из первой бочки вылить 78 л воды а во вторую добавить 42 л то воды в бочках станет поровну. с...
География
запиши основную мысль стихотворения. "Единство, - возвестил оракул наших дней,- Быть может спаяно железом лишь и кровью..." Но мы попробуем спаять ...