решите плиз 16/(9-x)+8=10 (4*x-130)/7=50 63/(24-x/3)=7 14*(x+2)-39=45 4800/(x*5-560)=120
Математика
решите плиз 16/(9-x)+8=10 (4*x-130)/7=50 63/(24-x/3)=7 14*(x+2)-39=45 4800/(x*5-560)=120
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 16 : (9 - х) + 8 = 10 16 : (9 - х) = 2 9 - х =8 х = 1 Ответ: х =1 2) (4х - 130) : 7 = 50 4х - 130 = 350 4х = 480 х = 120 Ответ: х = 120 3) 63 : (24 - х : 3) = 7 (24 - х : 3) = 9 х : 3 = 15 х = 45 Ответ: х = 45 4) 14 * ( х + 2) - 39 = 45 14 * ( х + 2) = 84 х + 2 = 6 х = 4 Ответ: х = 4 5) 4800 : (х * 5 - 560) = 120 х * 5 - 560 = 40 х * 5 = 600 х = 120 Ответ: х = 120
Гость:
16/(9-x)+8=10 14*(x+2)-39=45 16/(9-х)=10-8=2 14х+28=45+39=84 9-х=16:2=8 14х=84-28=56 х=9-8 х=56:14 х=1 х=4 (4*x-130)/7=50 4800/(x*5-560)=120 4х-130=50*7=350 5х-560=4800:120=40 4х=350+130=480 5х=40+560=600 х=480:4 х=600:5 х=120 х=120 63/(24-x/3)=7 24-х/3=63:7= 9 х/3=24-9=15 х=15*3 х=45
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