решите плиз 16/(9-x)+8=10  (4*x-130)/7=50  63/(24-x/3)=7  14*(x+2)-39=45  4800/(x*5-560)=120

Математика
решите плиз 16/(9-x)+8=10  (4*x-130)/7=50  63/(24-x/3)=7  14*(x+2)-39=45  4800/(x*5-560)=120
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 16 : (9 - х) + 8 = 10     16 : (9 - х) = 2     9 - х =8     х = 1 Ответ: х =1    2) (4х - 130) : 7 = 50      4х - 130 = 350      4х = 480      х = 120  Ответ:  х = 120 3) 63 : (24 - х : 3) = 7     (24 - х : 3) = 9     х : 3 = 15     х = 45  Ответ:  х = 45  4) 14 * ( х + 2) - 39 = 45     14 * ( х + 2) = 84     х + 2 = 6     х = 4  Ответ:  х = 4 5) 4800 : (х * 5 - 560) = 120     х * 5 - 560 = 40     х * 5 = 600     х = 120  Ответ:  х = 120 
Гость:
16/(9-x)+8=10                                        14*(x+2)-39=45  16/(9-х)=10-8=2                                      14х+28=45+39=84 9-х=16:2=8                                             14х=84-28=56 х=9-8                                                      х=56:14  х=1                                                         х=4    (4*x-130)/7=50                                      4800/(x*5-560)=120                      4х-130=50*7=350                                    5х-560=4800:120=40 4х=350+130=480                                     5х=40+560=600 х=480:4                                                   х=600:5 х=120                                                      х=120      63/(24-x/3)=7 24-х/3=63:7= 9 х/3=24-9=15 х=15*3 х=45      
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