cоставить словообразовательную цепочку со словом СТЕЛЮЩИЙСЯ
Русский язык
cоставить словообразовательную цепочку со словом СТЕЛЮЩИЙСЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СТЕЛЮЩИЙСЯ-стелющий (суффикс.- СЯ) - стелить (суфф.-ЮЩ)
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