161 г. глауберовой соли Na2SO4*10H2O растворили в 180 л воды. Вычислите массовую долю сульфата натрия в полученном растворе. Сколько ионов каждого вида в нём находится?

Гость: Гость:

1. Найдем массу сульфата в данной массе глауберовой соли: если в 322 г глауберовой соли содержится 142 г сульфата, то в 161 г содержится х г, откуда х=161*142/322=71 г 2. Найдем массу раствора: m(раствора)=m(H2O)+m(глауберовой соли)=180+161=341 г 3. Отнеся массу сульфата к массе всего раствора,получим массовую долю сульфата в нем: w(Na2SO4)=m(Na2SO4)/m(раствора)=0,21 или 21%