найдите предложения с обособленными членами 1.Я сидел погруженный в глубокую задумчивость. 2.С косогора далеко была видна молчаливо утонувшая в сумраке крепость. 3.Я рано проснулся и долго лежал не шевелясь. 4.Вдали сливаясь с ...
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найдите предложения с обособленными членами 1.Я сидел погруженный в глубокую задумчивость. 2.С косогора далеко была видна молчаливо утонувшая в сумраке крепость. 3.Я рано проснулся и долго лежал не шевелясь. 4.Вдали сливаясь с небом громоздились горы. Помогите плиз!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
обособленное обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом. 4.Вдали ,сливаясь с небом, громоздились горы.
Гость:
номер 4: Вдали, сливаяст с небом, громоздились горы. (деепричастный оборот)
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