 личные качества иван 6 

Пфф Иван 6 царствовал два года и тем более ему было около двух лет . мм вы хоть сами подумайте над заданным вами вопросом)

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Одна из главных черт характера Ивана - гибкость в отношениях с людьми и настойчивость. Он часто ездил к хану в Орду и вскоре заслужил расположение и доверие. В то время как другие русские земли страдали от ордынских вторжений, владения князя Московского оставались спокойными, их население и благосостояние неуклонно росли.