составьте перечень культурно-бытовых услуг , которыми пользуется твоя семья
География
составьте перечень культурно-бытовых услуг , которыми пользуется твоя семья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-прокат -услуги ателье -библиотека -выставка-ярмарка например посуды с народной росписью ну и т.д. я так думаю
Гость:
Ремонт обуви или одежды ремонт электронной техники изготовления вещей(мебель например под заказ)
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