составьте перечень культурно-бытовых услуг , которыми пользуется твоя семья

География
составьте перечень культурно-бытовых услуг , которыми пользуется твоя семья
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-прокат -услуги ателье -библиотека -выставка-ярмарка например посуды с народной росписью ну и т.д.  я так думаю
Гость:
Ремонт обуви или одежды ремонт электронной техники изготовления вещей(мебель например под заказ)  
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