Из Москвы и Твери в Санкт-Петербург по одному и тому же шоссе выехали одновременно 2 машины двоеточье из Москвы -легковая ,а из Твери грузовая.Скорость грузовой 50км/ч.Какова скорость легковой машины ,если она догнала грузовую ...
Математика
Из Москвы и Твери в Санкт-Петербург по одному и тому же шоссе выехали одновременно 2 машины двоеточье из Москвы -легковая ,а из Твери грузовая.Скорость грузовой 50км/ч.Какова скорость легковой машины ,если она догнала грузовую через 7 часов после выезда ,а росстояние от Москвы до Твери 168км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)50*7=350км прошла грузовая машина. 2)168+350=518км прошла легковая машина. 3) 518:7=74 км/ч скорость легковой машины Ответ: скорость легковой машины 74 км/ч
Гость:
1)50*7=350км прошла грузовая машина. 2)168+350=518км прошла легковая машина. 3) 518:7=74 км/ч скорость легковой машины
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