Из Москвы и Твери в Санкт-Петербург по одному и тому же шоссе выехали одновременно 2 машины двоеточье из Москвы -легковая ,а из Твери грузовая.Скорость грузовой 50км/ч.Какова скорость легковой машины ,если она догнала грузовую ...

Математика

Из Москвы и Твери в Санкт-Петербург по одному и тому же шоссе выехали одновременно 2 машины двоеточье из Москвы -легковая ,а из Твери грузовая.Скорость грузовой 50км/ч.Какова скорость легковой машины ,если она догнала грузовую через 7 часов после выезда ,а росстояние от Москвы до Твери 168км

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