осевое сечение усеченного конуса равнобедренная трапеция диагонали, которой перпендикулярны. Найти радиусы оснований, если один радиус больше другого в 2 раза, а объём конуса, из которого был получен усечённый конус равен 64П см3.
Геометрия
осевое сечение усеченного конуса равнобедренная трапеция диагонали, которой перпендикулярны. Найти радиусы оснований, если один радиус больше другого в 2 раза, а объём конуса, из которого был получен усечённый конус равен 64П см3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раз верхнее основание трапеции равно половине нижнего, и диагонали перпендикулярны сторонам, то ТРЕУГОЛЬНИК, их которого получена эта трапеция усечением - равносторонний, а малое основание в нем - средняя линяя. :)))) (боковые стороны перпендикулярны медианам, проведенным к ним) Осталось вот что: по условию, (1/3)*pi*R^2*H = 64*pi; R^2*H = 64*3 = 192; применительно к правильному треугольнику Н - высота, R - половина стороны. R*корень(3) = H; (R^3)*корень(3) = 192; R^3 = 4^3*корень(3) что то не похоже, что тут будет красивый ответ. R = 4*3^(1/6); r = 2*3^(1/6)
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