Разложить на множители: a^5+a^4-2a^3-2a^2+a+1

Алгебра
Разложить на множители: a^5+a^4-2a^3-2a^2+a+1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Способ группировки (a^5+a^4)-(2a^3+2a^2)+(a+1)=a^4(a+1)-2a^2(a+1)+(a+1)=(a^4-2a^2+1)(a+1)=(a^2-1)(a^2-1)(a+1)=(a^2-1)^2(a+1)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
осевое сечение усеченного конуса равнобедренная трапеция диагонали, которой перпендикулярны. Найти радиусы оснований, если один радиус больше друго...
Ответить
Геометрия
Помогите, пожалуйста! Мне нужно  решение. Биссектриса острого угла равнобедренной трапеции делит боковую сторону длиной 13 в отношении 26:11 , счит...
Ответить
Математика
От А до В 450 км. В 8 часов утра выехали одновременно из А почтовый, а из В товарный поезд и идут друг другу навстечу. Товарный поезд проходит весь...
Ответить
География
составьте перечень культурно-бытовых услуг , которыми пользуется твоя семья
Ответить
Українська література
какие общие проблемы запада России будут решать в перспективе?
Ответить