Разложить на множители: a^5+a^4-2a^3-2a^2+a+1
Алгебра
Разложить на множители: a^5+a^4-2a^3-2a^2+a+1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Способ группировки (a^5+a^4)-(2a^3+2a^2)+(a+1)=a^4(a+1)-2a^2(a+1)+(a+1)=(a^4-2a^2+1)(a+1)=(a^2-1)(a^2-1)(a+1)=(a^2-1)^2(a+1)
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