протекторат кромвеля объсните, почему события 1688 г. в англии получили название " славная революция "
Обществознание
протекторат кромвеля объсните, почему события 1688 г. в англии получили название " славная революция "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Славная революция" - революция в Англии 1688 - 1689 годов, в ходе которой штатгальтер Республики Соединенных провинций Вильгельм Оранский под предлогом защиты Англии от навязывания католицизма высадил десант в Англию и стал королем. Поэтому год и назывался славным.
Гость:
Славная революция — принятое название гос.переворота 1688 года в Англии, в результате которого был свергнут король Яков II Стюарт. В перевороте участвовал голландский экспедиционный корпус под командованием правителя Нидерландов Вильгельма Оранского, который стал новым королём Англии под именем Вильгельма III
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