протекторат кромвеля объсните, почему события 1688 г. в англии получили название " славная революция "

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"Славная революция" - революция в Англии 1688 - 1689 годов, в ходе которой штатгальтер Республики Соединенных провинций Вильгельм Оранский под предлогом защиты Англии от навязывания католицизма высадил десант в Англию и стал королем. Поэтому год и назывался славным.