За день Петя выкопал 12 ведер картофеля вместо 15, сколько % плана осталось невыполнено?
Математика
За день Петя выкопал 12 ведер картофеля вместо 15, сколько % плана осталось невыполнено?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если 100%--------15 ведер ? %-----------12 ведер 12*100:15=80 % 100%-80%= на 20 %--------- плана осталось невыполнено. или 15-12=3 ведра 15ведро-------100% 3 ведро---------? % 3*100:15=20%--------плана осталось невыполнено.
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