Два парохода вышли одновременно из одного порта и идут в одном направлении. Первый в каждый 1,5 часа проходит 25,5 км, а второй - 19,5 км. Через сколько времени первый пароход обгонит второй на 16 км?
Математика
Два парохода вышли одновременно из одного порта и идут в одном направлении. Первый в каждый 1,5 часа проходит 25,5 км, а второй - 19,5 км. Через сколько времени первый пароход обгонит второй на 16 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)25-19=6км/ч разность скоростей за 1,5ч 2)6/1,5=4 км первый пароход обгонит второй за одинчас 3)16/4=4 часа первый пароход обгонит второй на 16 км
Гость:
25,5-19,5=616разделить на 6=2целых 2 третьих
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