Два парохода вышли одновременно из одного порта и идут в одном направлении. Первый в каждый 1,5 часа проходит 25,5 км, а второй - 19,5 км. Через сколько времени первый пароход обгонит второй на 16 км?

Математика

Два парохода вышли одновременно из одного порта и идут в одном направлении. Первый в каждый 1,5 часа проходит 25,5 км, а второй - 19,5 км. Через сколько времени первый пароход обгонит второй на 16 км?

Автор: Гость